الجيش الإسرائيلي: نقصف الآن أهدافا لحزب الله

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن القدرات المهمة كالصواريخ الدقيقة يحتفظ بها حزب الله "بأماكن لم نقصفها بعد".
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