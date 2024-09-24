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الجيش الإسرائيلي: نقصف الآن أهدافا لحزب الله

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي
الثلاثاء، 24-09-2024 12:42 م

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه يقصف الآن أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن القدرات المهمة كالصواريخ الدقيقة يحتفظ بها حزب الله "بأماكن لم نقصفها بعد".

 
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