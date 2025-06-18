الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران

وأضاف "نهاجم منظومات الصواريخ الإيرانية وقد قصفنا عددا من منصات الإطلاق".
وتابع "نعمل على تحقيق أهداف الحرب في غزة وعلى رأسها إعادة الاسرى".
وقال "سنواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران".
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