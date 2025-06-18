الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين "نركز على طهران ونستهدف مواقع للأسلحة النووية ومنشآت عدة بالقرب منها".

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وأضاف "نهاجم منظومات الصواريخ الإيرانية وقد قصفنا عددا من منصات الإطلاق".



وتابع "نعمل على تحقيق أهداف الحرب في غزة وعلى رأسها إعادة الاسرى".