الأربعاء 2025-06-18 09:10 م
 

الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين "نركز على طهران ونستهدف مواقع للأسلحة النووية ومنشآت عدة بالقرب منها".

اضافة اعلان


وأضاف "نهاجم منظومات الصواريخ الإيرانية وقد قصفنا عددا من منصات الإطلاق".


وتابع "نعمل على تحقيق أهداف الحرب في غزة وعلى رأسها إعادة الاسرى".


وقال "سنواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي إيران: نجحنا بالتصدي لعدد من الهجمات السيبرانية الصهيونية

العقيد شادي الهباهبة يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم ويكرم اللاعب سليم عبيد

أخبار محلية العقيد شادي الهباهبة يهنئ المنتخب الوطني بمناسبة تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: دفعة جديدة من سلف صندوق الضمان نهاية حزيران الحالي

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب المفاعلات النووية في إيران

تستعد وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، لعقد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، في واحدة من أكثر السنوات صعوبة على مستوى التحديات التي تُفرض بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتحرم حرب الإبادة

فلسطين انطلاق امتحانات "التوجيهي" في فلسطين السبت

العاصمة عمان

أخبار محلية وزارة السياحة تطلق آلية تواصل مع السياح المتأثرين بالأحداث الإقليمية

دائرة مراقبة الشركات

أخبار محلية 35 % ارتفاع بعدد الشركات المسجلة

علم إيران

عربي ودولي مسؤول إيراني: إذا تدخلت أميركا في الحرب فسيتحرك حزب الله



 
 





الأكثر مشاهدة