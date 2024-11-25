 
الإثنين 2024-11-25 07:54 م
 

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 25-11-2024 07:25 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مرة أخرى ما سماها أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت.اضافة اعلان


وأوضح جيش الاحتلال أنه  بتوجيه من الاستخبارات العسكرية استهدف "مقر وحدة الصواريخ ومقرات أخرى" بالضاحية الجنوبية"

وأضاف أنه استهدف منصة إطلاق صواريخ بمنطقة البازورية "انطلقت منها صواريخ نحو نهاريا صباح اليوم"، وفق قوله.
 
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