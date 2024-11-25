الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية

وأوضح جيش الاحتلال أنه بتوجيه من الاستخبارات العسكرية استهدف "مقر وحدة الصواريخ ومقرات أخرى" بالضاحية الجنوبية"
وأضاف أنه استهدف منصة إطلاق صواريخ بمنطقة البازورية "انطلقت منها صواريخ نحو نهاريا صباح اليوم"، وفق قوله.
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