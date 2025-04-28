الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الشهر الأخير 50 هدفا بعموم لبنان

وأضاف "هجماتنا في لبنان جاءت بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان شكلت تهديدا لنا".
وبين "سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه".
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