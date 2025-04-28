الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الشهر الأخير 50 هدفا بعموم لبنان

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي انه في الشهر الأخير هاجم 50 هدفا في عموم لبنان.

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وأضاف "هجماتنا في لبنان جاءت بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان شكلت تهديدا لنا".