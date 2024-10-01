 
الثلاثاء 2024-10-01 05:00 م
 
 

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات صواريخ موجهة لإسرائيل

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
الثلاثاء، 01-10-2024 02:30 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منصات صواريخ موجهة لإسرائيل.

وأضاف أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت منصات إطلاق صواريخ موجهة إلى إسرائيل.

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وأشار إلى رصد إطلاق نحو 15 صاروخا سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى.


وبيّن أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع بعد سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة.

 
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