الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات صواريخ موجهة لإسرائيل

وأضاف أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت منصات إطلاق صواريخ موجهة إلى إسرائيل.
وأشار إلى رصد إطلاق نحو 15 صاروخا سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى.
وبيّن أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع بعد سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة.
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