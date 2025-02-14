الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع عسكرية تابعة لحزب الله

ونوه إلى أن المواقع تحتوي على وسائل قتالية ومنصات إطلاق صواريخ تشكل تهديدا للجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وجاء في البيان أن الأنشطة في هذه المواقع تعد انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ونواصل العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل.
وتابع:" مصممون على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان لمنع إعادة تموضع وتأهيل حزب الله".
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