 
الجمعة 2025-02-14 02:50 ص
 

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع عسكرية تابعة لحزب الله

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 14-02-2025 01:39 ص
الوكيل الإخباري-   قال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.اضافة اعلان



ونوه إلى أن المواقع تحتوي على وسائل قتالية ومنصات إطلاق صواريخ تشكل تهديدا للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وجاء في البيان أن الأنشطة في هذه المواقع تعد انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ونواصل العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل.

وتابع:" مصممون على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان لمنع إعادة تموضع وتأهيل حزب الله".
 
gnews

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