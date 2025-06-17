الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 12 موقعا لاطلاق الصواريخ بإيران

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي "استكملنا سلسلة هجمات على مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ في قلب إيران".

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