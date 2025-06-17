الثلاثاء 2025-06-17 10:21 م
 

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 12 موقعا لاطلاق الصواريخ بإيران

صواريخ
صواريخ
 
الثلاثاء، 17-06-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي "استكملنا سلسلة هجمات على مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ في قلب إيران".

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وأضاف "هاجمنا 12 موقعا لإطلاق وتخزين الصواريخ كانت تستهدف مواطني إسرائيل".

 
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