الأحد 2026-03-22 12:42 ص

الجيش الإسرائيلي يؤكد تعرّض ديمونا لضربة صاروخية إيرانية

السبت، 21-03-2026 11:15 م
الوكيل الإخباري-  أكد الجيش الإسرائيلي السبت تعرّض مدينة ديمونا حيث تقع منشأة نووية في جنوب إٍسرائيل، لضربة صاروخية إيرانية، في وقت أعلنت خدمة الإسعاف إصابة أكثر من 30 شخصا جراء الهجوم.اضافة اعلان


وفي طهران، أورد التلفزيون الإيراني أن هذه الضربة أتت "ردا" على تعرّض منشأة نطنز النووية في وسط الجمهورية الإسلامية لضربة في وقت سابق السبت، في إطار الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.

وأفاد الجيش وكالة فرانس برس بوقوع "ضربة صاروخية مباشرة على مبنى" في المدينة، وذلك بعدما انتشرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر ارتطام جسم متفجر بعد سقوطه بشكل سريع من الجو، وتسببه بكرة لهب ضخمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة