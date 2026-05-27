الأربعاء 2026-05-27 08:49 م

الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تنفيذ غارات جوية استهدفت ما وصفها بـ"مراكز قيادة تابعة لحزب الله" في منطقة مدينة صور جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تشن هجمات على مراكز قيادة لحزب الله في منطقة صور"، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناتجة عن القصف.
 
 


