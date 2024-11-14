 
الخميس 2024-11-14 01:24 ص
 

الجيش الإسرائيلي يبرر قصف مواقع بين سوريا ولبنان

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي ان "مقاتلاتنا هاجمت اليوم محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية".

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وأضاف "المحاور التي هاجمناها على الحدود السورية اللبنانية استخدمت لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله".

 
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