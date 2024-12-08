الجيش الإسرائيلي يتقدم في الجولان السوري

وأوضحت رويترز أن مصدرها ضابطين كبيرين في الجيش السوري أكدا لها أنه غادر على متن طائرة إلى وجهة لم يتم الكشف عنها.
وبدأت ليلة السبت/الأحد بتطور مثير، إذ نجحت المعارضة في السيطرة على مدينة حمص، ثالث أكبر المدن السورية، لتلحق بمدينتي حلب وحماة اللتين سيطرت عليهما المعارضة في وقت سابق، إضافة إلى سيطرتها على كامل محافظة إدلب.
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