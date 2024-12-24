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الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم جديد على اليمن

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-12-2024 11:11 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش يدرس شن هجوم إضافي على الحوثيين في اليمن.

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وأضاف "سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وقسم العمليات يحضرون لتوسيع بنك الأهداف في اليمن".

 
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