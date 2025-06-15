الأحد 2025-06-15 09:12 م
 

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران

صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مناطق إسرائيلية
صواريخ أطلقت من إيران باتجاه مناطق إسرائيلية
 
الأحد، 15-06-2025 08:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه رصد إطلاق المزيد من الصواريخ من إيران.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن أنظمته الدفاعية تعمل على اعتراض هذا التهديد.
 
gnews

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