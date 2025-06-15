الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران

08:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734372 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه رصد إطلاق المزيد من الصواريخ من إيران. اضافة اعلان





وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن أنظمته الدفاعية تعمل على اعتراض هذا التهديد.