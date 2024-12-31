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الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 10:39 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية "الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية".

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وبين "الجيش عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

 
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