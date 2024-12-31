الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان

وبين "الجيش عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".
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