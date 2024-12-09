الجيش الإسرائيلي يستولي على "نقاط إضافية" في سوريا

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية "بالتحرك على الفور في سوريا".
وأضاف أنه خلال الليل "استمرت العمليات للاستيلاء على نقاط إضافية في المنطقة العازلة".
وذكر أيضا أنه تلقى تعليمات "بالعمل على خلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية الإرهابية التي يمكن أن تهدد إسرائيل، وإحباط تجديد طريق تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا وعند المعابر الحدودية".
كما لفت إلى العمل على تدمير الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في سوريا، مثل الصواريخ الأرضية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ أرض-أرض، وصواريخ كروز، والصواريخ بعيدة المدى والقذائف".
سكاي نيوز
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