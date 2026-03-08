الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

08:35 ص

الوكيل الإخباري- نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة صباح الأحد على ضاحية بيروت الجنوبية.





وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل ذلك شن ضربات على "بنى تحتية لحزب الله" في المنطقة.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.



وفي يوم الأحد الأول من آذار، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل، ردا على اغتيال خامنئي، ما جرّ لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت الأخيرة غارات مدمرة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.





