الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا

03:58 م

الوكيل الإخباري- أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان في 15 قرية، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه الأراضي المفتوحة.





وجاءت القرى المحددة في الإنذار على النحو التالي: جبشيت، حبوش، حاروف، كفر جوز، النبطية الفوقا، عبا، عدشيت الشقيف، عرب صاليم، تول، حومين الفوقا، المجادل، ارزون، دونين، الحميري، ومعروب.



وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن نشاطات حزب الله التي وصفها بالإرهابية هي التي تجبر قواته على العمل ضده، مؤكداً أنه لا ينوي المساس بالمدنيين.



وشدد البيان على أن الحرص على سلامة السكان هو ما دفع إلى إصدار هذا الإنذار، محذراً من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية إنما يعرض حياته للخطر.







