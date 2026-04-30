الخميس 2026-04-30 05:02 م

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا

الخميس، 30-04-2026 03:58 م
الوكيل الإخباري-   أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان في 15 قرية، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه الأراضي المفتوحة.اضافة اعلان


وجاءت القرى المحددة في الإنذار على النحو التالي: جبشيت، حبوش، حاروف، كفر جوز، النبطية الفوقا، عبا، عدشيت الشقيف، عرب صاليم، تول، حومين الفوقا، المجادل، ارزون، دونين، الحميري، ومعروب.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن نشاطات حزب الله التي وصفها بالإرهابية هي التي تجبر قواته على العمل ضده، مؤكداً أنه لا ينوي المساس بالمدنيين.

وشدد البيان على أن الحرص على سلامة السكان هو ما دفع إلى إصدار هذا الإنذار، محذراً من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية إنما يعرض حياته للخطر.
 
 


التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت "هزيمة مخزية"

ل

أخبار محلية عاجل توجه لرفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش

ب

أخبار محلية إطلاق نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين

محمد باقر قاليباف

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار 2026 بقيمة صفر

ب

أخبار الشركات العبدلي يرسخ دوره كمركز أعمال حضري مع بدء تنفيذ التوسع الأكبر في تاريخه

ب

أخبار محلية رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار

