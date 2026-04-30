الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا

وجاءت القرى المحددة في الإنذار على النحو التالي: جبشيت، حبوش، حاروف، كفر جوز، النبطية الفوقا، عبا، عدشيت الشقيف، عرب صاليم، تول، حومين الفوقا، المجادل، ارزون، دونين، الحميري، ومعروب.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن نشاطات حزب الله التي وصفها بالإرهابية هي التي تجبر قواته على العمل ضده، مؤكداً أنه لا ينوي المساس بالمدنيين.
وشدد البيان على أن الحرص على سلامة السكان هو ما دفع إلى إصدار هذا الإنذار، محذراً من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية إنما يعرض حياته للخطر.
أخبار متعلقة
-
المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت "هزيمة مخزية"
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي"
-
استشهاد 11 لبنانيا وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الرئيس الإيراني يقول إن الحصار البحري الأميركي "محكوم بالفشل"
-
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرات جنوب لبنان
-
خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم"
-
الحرس الثوري الإيراني: أمن الخليج يتحقق بإرادة الدول الإقليمية دون الأجانب
-
الرئيس اللبناني يندد بالانتهاكات الاسرائيلية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار