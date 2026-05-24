الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية

الأحد، 24-05-2026 03:18 م
الوكيل الإخباري-   أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء عاجل إلى سكان بلدات وقرى اللبنانية مشغرة، دير الزهراني، الشرقية، الدوير، قلايا، سحمر، زبدين، النبطية التحتا، عربصاليم، كفر جوز.اضافة اعلان


وجاء في الإنذار أنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة"، مؤكدًا أنه "لا ينوي المساس بالمدنيين".

ودعا الجيش السكان إلى "إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى الأراضي المفتوحة"، حرصًا على سلامتهم.

كما حذّر من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".
 
 


الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية

