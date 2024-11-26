الجيش الإسرائيلي يصعّد في لبنان قبل وقف إطلاق النار

07:25 م

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يصعّد الضغط على لبنان قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار. اضافة اعلان





وأوضحت أن الجيش يهاجم في لبنان "أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية".