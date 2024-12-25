الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسـرائيلي، أطلق النار من أماكن توغله داخل بلدة يارون في جنوب لبنان، من أسلحة رشاشة متوسطة باتجاه دورية مشتركة بين فريق من الصليب الأحمر اللبناني والوحدة الإيرلندية - البولندية العاملة في (اليونيفيل)

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وجاء إطلاق النار على الدورية، بحسب المصدر، أثناء توجهها لإخلاء مواطنة مسنة من داخل البلدة المذكورة، بدون وقوع إصابات؛ مما أجبر الدورية على التراجع باتجاه مدينة بنت جبيل.