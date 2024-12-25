الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

وجاء إطلاق النار على الدورية، بحسب المصدر، أثناء توجهها لإخلاء مواطنة مسنة من داخل البلدة المذكورة، بدون وقوع إصابات؛ مما أجبر الدورية على التراجع باتجاه مدينة بنت جبيل.
وأضاف المصدر، أن إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي جاء بالرغم من تنسيق المهمة مع جهاز الارتباط، ولا يزال التمشيط مستمراً باتجاه المدينة المذكورة.
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