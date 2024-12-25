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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
الأربعاء، 25-12-2024 07:54 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسـرائيلي، أطلق النار من أماكن توغله داخل بلدة يارون في جنوب لبنان، من أسلحة رشاشة متوسطة باتجاه دورية مشتركة بين فريق من الصليب الأحمر اللبناني والوحدة الإيرلندية - البولندية العاملة في (اليونيفيل)

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وجاء إطلاق النار على الدورية، بحسب المصدر، أثناء توجهها لإخلاء مواطنة مسنة من داخل البلدة المذكورة، بدون وقوع إصابات؛ مما أجبر الدورية على التراجع باتجاه مدينة بنت جبيل.


وأضاف المصدر، أن إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي جاء بالرغم من تنسيق المهمة مع جهاز الارتباط، ولا يزال التمشيط مستمراً باتجاه المدينة المذكورة.

 
gnews

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