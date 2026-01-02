الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

وذكر بيان لليونيفيل "أن جنود حفظ السلام أفادوا عن تعرّضهم في وقت سابق من اليوم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز خمسين متراً، وذلك أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا، وبعد أقل من عشرين دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها عن تعرّضهم لإطلاق نار من رشاشات على مسافة خمسين متراً تقريباً، ولم تُسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات.
وأضاف البيان"رجّح جنود حفظ السلام، أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين، وأرسلت اليونيفيل طلباً "لوقف الرمي بالنار" عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.
وأشار البيان إلى أن اليونيفيل كانت قد أبلغت جيش الاحتلال الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.
وتقع مثل هذه الحوادث بشكل متكرر، ما يُنذر بظاهرة مقلقة، بأن الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"
-
أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك
-
الإمارات تؤكد أنها أنجزت سحبت قواتها بالكامل من اليمن
-
زلزال بقوة 6.5 يضرب العاصمة المكسيكية
-
انهيار جسر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا
-
المجلس الانتقالي في اليمن يُعلن مقتل سبعة أشخاص في غارات سعودية
-
رئيس الصين يستضيف رئيس كوريا الجنوبية وسط توتر مع اليابان
-
الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 16 غارة على قرى في جنوب لبنان