الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
الجمعة، 02-01-2026 11:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على دوريتين لليونيفيل اليوم، دون أن يصيب أحد بأذى.

وذكر بيان لليونيفيل "أن جنود حفظ السلام أفادوا عن تعرّضهم في وقت سابق من اليوم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز خمسين متراً، وذلك أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا، وبعد أقل من عشرين دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها عن تعرّضهم لإطلاق نار من رشاشات على مسافة خمسين متراً تقريباً، ولم تُسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات.


وأضاف البيان"رجّح جنود حفظ السلام، أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين، وأرسلت اليونيفيل طلباً "لوقف الرمي بالنار" عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.


وأشار البيان إلى أن اليونيفيل كانت قد أبلغت جيش الاحتلال الإسرائيلي مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.


وتقع مثل هذه الحوادث بشكل متكرر، ما يُنذر بظاهرة مقلقة، بأن الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

 
 


