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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن وإصابة 13 شخصا لدى توجههم للملاجئ

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 21-03-2025 12:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.

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وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم تفعيل انذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن"، وأضاف لاحقا أن "سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية".

 

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب والقدس والمركز، وتقوم شرطة إسرائيل بعمليات تمشيط للبحث عن مواقع سقوط محتملة لشظايا الصاروخ".
ودعت الشرطة السكان إلى البقاء قرب الملاجئ، وتجنب الاقتراب من مواقع السقوط أو لمس بقايا الصواريخ".

 

من جهة أخرى، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

 

 
 
gnews

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