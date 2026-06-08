الإثنين 2026-06-08 08:44 ص

الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
 
الإثنين، 08-06-2026 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ والتصدي للتهديدات الواردة، دون أن يقدم في المرحلة الحالية تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عمليات الاعتراض.

ويأتي ذلك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، ولم تصدر معلومات بشأن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.
 
 


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