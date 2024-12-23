الجيش الإسرائيلي يعثر على حطام مروحية سقطت في سوريا قبل 50 عاما

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش عثر على حطام مروحية إسرائيلية سقطت خلال حرب أكتوبر 1973 في منطقة جبل الشيخ السورية.

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وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الحطام تم اكتشافه الأسبوع الماضي من قبل جنود إسرائيليين وتم نقله إلى إسرائيل، فيما تقوم القوات الجوية والوحدة 669 بالبحث عن الأغراض الشخصية لإعادتها لعائلات الجنود الذين قتلوا في الحادث.



المروحية، من طراز "تسرافا"، تحطمت في 27 أبريل 1974 أثناء قيامها بمهمة لإجلاء جنود من لواء المظليين 202 التابع للجيش الإسرائيلي.



وقد أدى الحادث يومها إلى مقتل ستة من أفراد الطاقم، وتم انتشال جثثهم في ذلك الوقت.