 
الإثنين 2024-12-23 04:38 م
 

الجيش الإسرائيلي يعثر على حطام مروحية سقطت في سوريا قبل 50 عاما

ل
أرشيفية
الإثنين، 23-12-2024 03:00 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش عثر على حطام مروحية إسرائيلية سقطت خلال حرب أكتوبر 1973 في منطقة جبل الشيخ السورية.

اضافة اعلان


وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الحطام تم اكتشافه الأسبوع الماضي من قبل جنود إسرائيليين وتم نقله إلى إسرائيل، فيما تقوم القوات الجوية والوحدة 669 بالبحث عن الأغراض الشخصية لإعادتها لعائلات الجنود الذين قتلوا في الحادث.


المروحية، من طراز "تسرافا"، تحطمت في 27 أبريل 1974 أثناء قيامها بمهمة لإجلاء جنود من لواء المظليين 202 التابع للجيش الإسرائيلي.


وقد أدى الحادث يومها إلى مقتل ستة من أفراد الطاقم، وتم انتشال جثثهم في ذلك الوقت.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4"

السرحان: الأردن يملك من القدرات ما يؤهله لتولي مناصب قيادية عالمية

أخبار محلية السرحـان يفوز برئاسـة المجموعـة الأورومتوسطيـة لمنظمـي الاتصـالات

لاجئون سوريون | أرشيفية

أخبار محلية الاردن تعلن عدد السوريين العائدين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد

ت

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة

ا

اقتصاد محلي ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%

المتدربين في مراكز التدريب المهني رفقة مدربيهم

أخبار محلية خريجوا التدريب المهني ضمن صياغة الذهب والمجوهرات يتألقون بالعمل في القطاع الخاص

ت

شؤون برلمانية لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته

م

فن ومشاهير بعد سقوط الأسد.. يارا صبري تحتفل في سوريا - فيديو



 




الأكثر مشاهدة