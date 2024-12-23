الجيش الإسرائيلي يعثر على حطام مروحية سقطت في سوريا قبل 50 عاما

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الحطام تم اكتشافه الأسبوع الماضي من قبل جنود إسرائيليين وتم نقله إلى إسرائيل، فيما تقوم القوات الجوية والوحدة 669 بالبحث عن الأغراض الشخصية لإعادتها لعائلات الجنود الذين قتلوا في الحادث.
المروحية، من طراز "تسرافا"، تحطمت في 27 أبريل 1974 أثناء قيامها بمهمة لإجلاء جنود من لواء المظليين 202 التابع للجيش الإسرائيلي.
وقد أدى الحادث يومها إلى مقتل ستة من أفراد الطاقم، وتم انتشال جثثهم في ذلك الوقت.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين يكشف حقيقة طلاق اسماء الاسد
-
اليابان.. الإمبراطور السابق أكيهيتو يحتفل بعيد ميلاده الـ91
-
الجولاني يتحدث عن جيش سوريا "الجديد".. والفصائل المسلحة
-
صحيفة: تركيا تعتزم صياغة خطط مشتركة مع واشنطن للشرق الأوسط
-
الرئيس البنمي يرد على تصريحات ترامب بشأن قناة بنما
-
أوربان: هنغاريا تعتزم الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
-
وسائل إعلام: وفد سعودي يلتقي بقائد الإدارة العامة السورية أحمد الشرع ووزير قطري يزور دمشق غدا
-
الخارجية اليمنية: نعتزم إعادة فتح سفارتنا في دمشق