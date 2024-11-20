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الجيش الإسرائيلي يعلن استشهاد اثنين من قادة حزب الله

غارات إسرائيلية على لبنان
غارات إسرائيلية على لبنان
الأربعاء، 20-11-2024 03:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه اغتال اثنين من قادة حزب الله المسؤولين عن الهجمات الصاروخية على شمال إسرائيل الأحد الماضي.اضافة اعلان


وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال الجيش إن سلاح الجو الإسرائيلي قام الأحد الماضي بتصفية قادة وحدة الصواريخ المضادة للدبابات والعمليات التابعة لحزب الله في القطاع الساحلي".

وأضاف أن القياديين "كانوا مسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك الهجمات الصاروخية على المجتمعات المدنية في منطقة الجليل الغربي والسهل الساحلي في إسرائيل".

وأوضح الجيش أن القضاء على هؤلاء القادة يزيد من تدهور قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات من جنوب لبنان ضد المدنيين الإسرائيليين.

سكاي نيوز
 
gnews

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