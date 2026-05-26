الثلاثاء 2026-05-26 08:44 ص

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 70 موقعا لـ"حزب الله" في لبنان خلال 24 ساعة

غارة إسرائيلية في جنوب لبنان
الثلاثاء، 26-05-2026 06:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، شن سلسلة من الغارات الجوية المكثفة استهدفت أكثر من 70 بنية تحتية وموقعا تابعا لحزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان مستخدما أكثر من 85 قذيفة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أن غاراته شملت منطقة صور، حيث جرى استهداف نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة وبنى تحتية إضافية زعم أن "حزب الله"، "استخدمها لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومدنيي دولة إسرائيل".

 

وأضاف البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ، بالتوازي مع تلك الهجمات، ضربات استهدفت عناصر من "حزب الله"، "كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا مقتلهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق من الاثنين، إنذارات إلى سكان مناطق المعشوق والعباسية في قضاء صور، دعاهم فيها إلى إخلاء مبان قال إنها تقع قرب منشآت تابعة لحزب الله، مهددا باستهدافها.

 

 
 


