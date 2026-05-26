الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 70 موقعا لـ"حزب الله" في لبنان خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، شن سلسلة من الغارات الجوية المكثفة استهدفت أكثر من 70 بنية تحتية وموقعا تابعا لحزب الله في مناطق مختلفة داخل لبنان مستخدما أكثر من 85 قذيفة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أن غاراته شملت منطقة صور، حيث جرى استهداف نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة وبنى تحتية إضافية زعم أن "حزب الله"، "استخدمها لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومدنيي دولة إسرائيل".