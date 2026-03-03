الثلاثاء 2026-03-03 10:27 م

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى في "قم" مرتبط بترتيبات خلافة خامنئي

طهران
طهران
 
الثلاثاء، 03-03-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم قصفوا اليوم مبنى في منطقة قم، كان من المفترض أن يتم فيه اختيار خليفة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قتل في قلب طهران قياديًا إيرانيًا كان ينسّق العمليات مع حزب الله، كما تم استهداف منشأة نووية سرية في طهران.

 
 


