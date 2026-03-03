الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى في "قم" مرتبط بترتيبات خلافة خامنئي

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم قصفوا اليوم مبنى في منطقة قم، كان من المفترض أن يتم فيه اختيار خليفة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

