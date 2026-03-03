الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى في "قم" مرتبط بترتيبات خلافة خامنئي

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قتل في قلب طهران قياديًا إيرانيًا كان ينسّق العمليات مع حزب الله، كما تم استهداف منشأة نووية سرية في طهران.
-
