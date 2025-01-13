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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 13-01-2025 02:19 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عدة ضربات استنادا على معلومات استخباراتية، واستهدفت عددا من المواقع التابعة لحزب الله في لبنان.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارات على النبطية جنوبي البلاد.
 
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