الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف نقطة مراقبة لحزب الله في لبنان

07:52 م

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو التابع له استهدف نقطة مراقبة تابعة لتنظيم حزب الله في منطقة عيناتا جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وأضاف أن وجود نقطة مراقبة لحزب الله في هذا الموقع بجنوب لبنان يعد خرقا لتفاهمات وقف إطلاق النار.