الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تقوم بعمليات بحث ميدانية في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب والوسط والقدس.
وكانت القناة 14 الإسرائيلية قالت إن الصاروخ القادم من اليمن يتجه نحو مطار بن غوريون وتم إطلاق صواريخ لاعتراضه.
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