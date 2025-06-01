الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

05:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732951 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وذلك بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق غرب القدس إثر رصد إطلاق الصاروخ. اضافة اعلان





وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تقوم بعمليات بحث ميدانية في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب والوسط والقدس.



وكانت القناة 14 الإسرائيلية قالت إن الصاروخ القادم من اليمن يتجه نحو مطار بن غوريون وتم إطلاق صواريخ لاعتراضه.