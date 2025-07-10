الخميس 2025-07-10 10:09 ص
 

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض الصاروخ
الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض الصاروخ
 
الخميس، 10-07-2025 07:25 ص
الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل صباح الخميس، بعد أيام قليلة من شن مقاتلاته سلسلة هجمات على بنى تحتية في اليمن، تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.اضافة اعلان


وقال الجيش في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن وتسبب بتفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد".

سكاي نيوز
 
 
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