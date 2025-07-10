الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وقال الجيش في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن وتسبب بتفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد".
سكاي نيوز
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