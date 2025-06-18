الأربعاء 2025-06-18 02:16 م
 

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيّرات تم إطلاقها من إيران

شنت إسرائيل حربها الجوية الأكبر على الإطلاق على إيران
شنت إسرائيل حربها الجوية الأكبر على الإطلاق على إيران
 
الأربعاء، 18-06-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض، الأربعاء، سبع طائرات مسيّرة أخرى، تم إطلاقها على إسرائيل من إيران.اضافة اعلان


ودوّت صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان، لكن يقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيّرة قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 12 طائرة مسيّرة على إسرائيل منذ الليلة الماضية.

سكاي نيوز
 
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