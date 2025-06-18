الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 مسيّرات تم إطلاقها من إيران

ودوّت صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان، لكن يقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيّرة قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 12 طائرة مسيّرة على إسرائيل منذ الليلة الماضية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
"بيتزا البنتاغون" تنبأت بما يجري في الشرق الأوسط
-
خامنئي يتوعد الاحتلال ويؤكد جاهزية بلاده للرد
-
تصادم سفينتين يؤدي لتسرب نفطي في بحر عُمان .. والإمارات تكشف السبب
-
كاتس: إعصار يجتاح طهران .. وقريبا أهداف أخرى
-
العثور على حطام مسيرة إسرائيلية غرب همدان
-
إندونيسيا: إلغاء رحلات جوية من بالي وإليها بعد ثوران بركان
-
إخلاء 6500 منزل بألمانيا بسبب قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
-
اشتباك بين الأمن الإيراني وعناصر يشتبه في صلتهم بإسرائيل