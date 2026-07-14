الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس الأمن العسكري في كتيبة جباليا بقطاع غزة

09:06 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في شمال قطاع غزة، أسفر عن مقتل محمد مروان محمد سالم، رئيس الأمن العسكري في كتيبة وسط جباليا التابعة للجناح العسكري لحركة "حماس". اضافة اعلان





وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم الجيش في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في شمال قطاع غزة، وقضى على محمد مروان محمد سالم، رئيس الأمن العسكري في كتيبة وسط جباليا التابعة للجناح العسكري لمنظمة حماس".



وأضاف: "إلى جانبه، تم القضاء على عدد من العناصر الآخرين الذين ينتمون إلى الجناح العسكري للتنظيم: عبد الملك أبو الجبين - من وحدة النخبة في كتيبة وسط جباليا ورئيس قسم التحقيقات في شرطة حماس، ويامن محمد جبريل عبيد - عنصر في كتيبة وسط جباليا، وغسان أكرم سلامة الدقس - عنصر في كتيبة غرب جباليا وناشط في شرطة حماس".



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن العناصر اجتمعت في الفترة الأخيرة، بهدف محاولة الدفع بمخططات وتنفيذها، وتم القضاء عليهم لإزالة التهديد.



وشهد قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، استهدفا نقاطاً للشرطة الفلسطينية وخياماً تؤوي نازحين ومناطق سكنية.



وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 قتلى و32 مصابا، موضحة أن إجمالي الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1108 قتلى و3578 جريحا، إلى جانب انتشال 800 جثمان من تحت الأنقاض.







