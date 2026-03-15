الإثنين 2026-03-16 06:52 م

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة غارات واسعة على غرب إيران

الأحد، 15-03-2026 01:23 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الضربات على غرب إيران الأحد، فيما دخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد اإيران يومها السادس عشر.اضافة اعلان


وأشار الجيش الإسرائيلي في منشور له عبر منصة إكس "بدأ الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير موجة غارات واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في غرب إيران".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدّت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


