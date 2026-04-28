الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من ألف بنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب لبنان تمكنت من تدمير أكثر من ألف بنية تحتية استخدمها "حزب الله" لتنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية، من بينها مبان مفخخة.


وقال الجيش في بيان له إن القوات عثرت أيضا على مئات الوسائل القتالية، من بينها رشاشات وبنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وألغام ومسدسات وصواريخ مضادة للدروع وقذائف آر بي جي وقذائف هاون
 
 


