الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق لحزب الله جنوب لبنان

وأضاف البيان أنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقا بعملية التدمير، مؤكدا أن "الجيش سيواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال".
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يتعهد باسقاط "الاتفاق الإطاري" بين لبنان وإسرائيل
-
البرلمان العربي يعزي السعودية في ضحايا سقوط مروحية تابعة لأرامكو
-
أكسيوس: واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع الثلاثاء
-
سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قرية عابدين غربي درعا
-
هل تعود الحرب؟.. أمريكا تقرر الرد مباشرة وإيران تربط هرمز بلبنان
-
مقتل مواطن قطري بشظايا ناجمة عن "عمليات عسكرية"
-
واشنطن: على المهاجرين الحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة أو مغادرتها
-
إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا في البلاد