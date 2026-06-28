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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق لحزب الله جنوب لبنان

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أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري- جاء في بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش دمر قبل قليل شبكة أنفاق وبنية تحت أرضية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب .

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وأضاف البيان أنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقا بعملية التدمير، مؤكدا أن "الجيش سيواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال".

 
 


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