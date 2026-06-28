الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق لحزب الله جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- جاء في بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش دمر قبل قليل شبكة أنفاق وبنية تحت أرضية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب .

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