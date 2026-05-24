الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 210 نفذت عمليات ميدانية في منطقة جبل روس في جنوب لبنان، استهدفت بنى تحتية لـ"حزب الله".





وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات، وبالتعاون مع وحدة "يهلوم" الهندسية، تمكنت من رصد وتدمير مسار تحت أرضي يمتد لنحو 100 متر، ويضم أربع غرف مكوث قال الجيش إن عناصر من حزب الله كانوا يستخدمونها.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملياته في المنطقة تأتي في إطار "رصد وإزالة التهديدات"، مؤكدا استمراره في العمل ضد ما وصفه بالتهديدات الموجهة إلى مواطني إسرائيل وقواته، وذلك وفق تعليمات المستوى السياسي.









