‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس أركان الحرب الجديد في إيران

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "جيش الدفاع قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في ايران وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني علي شادماني".
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