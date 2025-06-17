الثلاثاء 2025-06-17 10:08 ص
 

‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس أركان الحرب الجديد في إيران

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري- أعلن ‌‏الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه قتل رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني.اضافة اعلان


وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "جيش الدفاع قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في ايران وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني علي شادماني".
 
gnews

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