الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادي في "حزب الله" جنوبي لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه في "تلغرام": "في وقت سابق من يوم السبت، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي عباس الحسن وهبي في منطقة محرونة جنوبي لبنان، وتمكن من تصفيته".
وأضاف البيان أن وهبي "كان متورطا في جهود إعادة بناء حزب الله ونقل الأسلحة".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت، القضاء على مسؤول الصواريخ المضادة للدروع التابع لـ"حزب الله" في منطقة بني جبيل في بلدة كونين جنوبي لبنان، إثر هجوم بواسطة طائرة مسيرة.
سكاي نيوز
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