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الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادي في "حزب الله" جنوبي لبنان

أرشيفية لمقاتلين من حزب الله
أرشيفية لمقاتلين من حزب الله
 
الأحد، 29-06-2025 12:26 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قتل مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله عباس الحسن وهبي في غارة بمنطقة محرونة جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه في "تلغرام": "في وقت سابق من يوم السبت، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي عباس الحسن وهبي في منطقة محرونة جنوبي لبنان، وتمكن من تصفيته".

وأضاف البيان أن وهبي "كان متورطا في جهود إعادة بناء حزب الله ونقل الأسلحة".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت، القضاء على مسؤول الصواريخ المضادة للدروع التابع لـ"حزب الله" في منطقة بني جبيل في بلدة كونين جنوبي لبنان، إثر هجوم بواسطة طائرة مسيرة.

سكاي نيوز
 
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