الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا

08:14 م

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الوكيل الإخباري- نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا. اضافة اعلان





وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه يراقب الأحداث في سوريا ويستعد لكل السيناريوهات هجوميا ودفاعيا.