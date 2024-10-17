الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخين من لبنان وصفارات الإنذر تدوي

ومن جهتها أفادت مصادر في الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وأضافت الجبهة الداخلية أن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 60 مدينة وبلدة في شمال إسرائيل.
وكالات
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