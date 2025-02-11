الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية

وجاء ذلك بعد إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الدفعة المقبلة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى حين إشعار آخر، ردا على خرق إسرائيل اتفاق إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس السوري ينتقد قرار ترامب بشأن غزة
-
موقع والا: السلطة أبلغت إدارة ترامب بوقف مخصصات الأسرى
-
مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
-
وزير الخارجية الأميركي: علـى من يعارضون خطة ترامب عرض أفكار بديلة
-
مجلس النواب العراقي: الطروحات بتهجير أهل غزة تأجيجاً لأوضاع المنطقة
-
الأمم المتحدة: نريد التأكد من تنفيذ اتفاق غزة بالكامل
-
سلطنة عمان تطلق استراتيجية الهوية الترويجية
-
ترامب: لا حق لعودة الفلسطينيين وفق خطتي لقطاع غزة