 
الثلاثاء 2025-02-11 02:08 ص
 

الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 11-02-2025 12:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي رفع الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة في القيادة الجنوبية العسكرية، وأكد الدفع بتعزيزات كبيرة للقوات في المنطقة الجنوبية "استعدادا لسيناريوهات مختلفة".اضافة اعلان


وجاء ذلك بعد إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الدفعة المقبلة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى حين إشعار آخر، ردا على خرق إسرائيل اتفاق إطلاق النار.
 
gnews

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