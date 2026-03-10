الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من "الضربات واسعة النطاق" على طهران

01:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من "الضربات الواسعة النطاق" على طهران.





وسُمع دوي انفجار كبير في العاصمة الإيرانية، مع تحليق طائرات حربية.





