الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من "الضربات واسعة النطاق" على طهران

وسُمع دوي انفجار كبير في العاصمة الإيرانية، مع تحليق طائرات حربية.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تعلن أنها ضربت أكثر من 5 آلاف هدف خلال الحرب مع إيران
-
“يونيسف”: نزوح 700 ألف شخص بينهم 200 ألف طفل في لبنان
-
الصحة العالمية: السلام هو خير دواء في الشرق الأوسط
-
الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج
-
الحرس الثوري: استهدفنا ودمرنا مركز الأقمار الصناعية جنوب تل أبيب
-
الرئيس الإيراني: أميركا وإسرائيل يثيران الفتنة بين إيران وجيرانها
-
ترامب وبوتين يبحثان في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا
-
السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة