الجيش الإسرائيلي يعلن عن أول هجوم صاروخي من اليمن خلال الحرب

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط، بعدما هدّد الحوثيون بالانضمام إليها.





وذكر الجيش، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.



ودوّت صفارات الإنذار في بئر السبع ومستوطنات أخرى جنوب إسرائيل، وكذلك في يعارة وعرب العرامشة في الجليل الغربي.



من جهتها، أفادت "نجمة داود الحمراء" بعدم تلقي أي بلاغات حتى الآن، عقب رصد إطلاق الصاروخ.



واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.



في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.





