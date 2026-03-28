الجيش الإسرائيلي يعلن عن أول هجوم صاروخي من اليمن خلال الحرب

وذكر الجيش، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.
ويُعدّ هذا أول إعلان عن إطلاق صاروخ من اليمن منذ اندلاع الحرب التي دخلت شهرها الثاني.
ودوّت صفارات الإنذار في بئر السبع ومستوطنات أخرى جنوب إسرائيل، وكذلك في يعارة وعرب العرامشة في الجليل الغربي.
من جهتها، أفادت "نجمة داود الحمراء" بعدم تلقي أي بلاغات حتى الآن، عقب رصد إطلاق الصاروخ.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
