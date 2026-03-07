الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب وشرق لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استكمل ... شن موجة غارات إضافية خلال الليلة الماضية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والبقاع استهدفت منصّات إطلاق الصواريخ، ومخزونات من الوسائل القتالية ومواقع عسكرية أخرى تابعة لحزب الله".
وأضاف البيان "تم أمس (الجمعة) استهداف عدد من القادة في وحدة قوة الرضوان إضافة إلى مبنيين كانت تستخدمهما الوحدة في منطقة قرية مجدل سلم في جنوب لبنان" دون الكشف عن هوية هؤلاء القادة أو عددهم.
ولم يأت الجيش الإسرائيلي على ذكر عملية إنزال أعلن عنها حزب الله في بلدة النبي شيت في شرق لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة
-
ترامب يتوعد إيران بضربات قوية
-
الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة الـ25 من عملية الوعد الصادق 4
-
البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
-
البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب
-
بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران
-
الرئيس الإيراني يعتذر لدول الجوار: لا عداوة بيننا
-
طيران الإمارات تعلّق رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر