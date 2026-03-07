السبت 2026-03-07 04:48 م

الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب وشرق لبنان

مبانٍ مدمرة في الجانب اللبناني من الحدود.
ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أنه شن الليلة الماضية موجة غارات ضد مواقع تابعة لحزب الله واستهدف عددا من قادة الحزب المدعوم من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استكمل ... شن موجة غارات إضافية خلال الليلة الماضية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والبقاع استهدفت منصّات إطلاق الصواريخ، ومخزونات من الوسائل القتالية ومواقع عسكرية أخرى تابعة لحزب الله".


وأضاف البيان "تم أمس (الجمعة) استهداف عدد من القادة في وحدة قوة الرضوان إضافة إلى مبنيين كانت تستخدمهما الوحدة في منطقة قرية مجدل سلم في جنوب لبنان" دون الكشف عن هوية هؤلاء القادة أو عددهم.


ولم يأت الجيش الإسرائيلي على ذكر عملية إنزال أعلن عنها حزب الله في بلدة النبي شيت في شرق لبنان.

 
 


