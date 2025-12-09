الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، ضربت القوات الإسرائيلية بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان".
وأوضح أن العملية استهدفت "مجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله"، بالإضافة إلى "منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابع لحزب الله".
