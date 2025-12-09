الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان

09:57 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف مجمع تدريب ومواقع أخرى تابعة لحزب الله خلال عملية في جنوب لبنان. اضافة اعلان





وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، ضربت القوات الإسرائيلية بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان".



وأوضح أن العملية استهدفت "مجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله"، بالإضافة إلى "منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابع لحزب الله".

