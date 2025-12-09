الثلاثاء 2025-12-09 11:28 ص

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان

الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية المجادل في جنوب لبنان
الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية المجادل في جنوب لبنان
الثلاثاء، 09-12-2025 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف مجمع تدريب ومواقع أخرى تابعة لحزب الله خلال عملية في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، ضربت القوات الإسرائيلية بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان".

وأوضح أن العملية استهدفت "مجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله"، بالإضافة إلى "منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابع لحزب الله".
 
 


