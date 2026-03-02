الثلاثاء 2026-03-03 12:28 ص

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقار للاستخبارات العسكرية في طهران

طائرة حربية إسرائيلية
الإثنين، 02-03-2026 11:54 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه استهدف عدة مكاتب تابعة للاستخبارات الإيرانية ومراكز قيادة أخرى، في إطار هجماته المستمرة على إيران.

وقال الجيش في بيان "استهدف الجيش الإسرائيلي أكثر من عشرة مقار تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية ... بالإضافة إلى العديد من مقار فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن العمليات الخارجية.

 
 


