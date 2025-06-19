الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع عسكرية ونووية في إيران

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ قصفًا جويًا استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية.

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وقال الجيش في بيان رسمي: "قصفنا الليلة الماضية موقعًا في نطنز يستخدم لتطوير أسلحة نووية"، موضحًا أن الموقع المستهدف يحتوي على معدات متطورة تساهم في تسريع البرنامج النووي الإيراني.



وأضاف البيان أن الهجوم شمل مواقع صناعية عسكرية تابعة للنظام الإيراني، بما فيها مصانع مواد أولية وأجزاء تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية.