الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان "صورة"

الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء جولاني، جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة الليطاني جنوب لبنان.





وقُتل ثمانية من مقاتلي الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن منذ بداية ما يُسمى بـ"وقف إطلاق النار" قبل نحو شهر، خمسة منهم بطائرات مسيرة.



وأكد الجيش الإسرائيلي أن الضابط "معوز يسرائيل ريكانتي" قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، قتل الساعة 14:00 ظهر أمس، بعدما انفجرت مسيرة مفخخة فوق القوات قرب نهر الليطاني.



وفي السياق، أشارت قناة كان العبرية إلى أنه بالأمس، قرابة الساعة الثانية ظهرا، أطلق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه قوة من الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، كانت تعمل في قرية دير سريان القريبة من الطيبة في جنوب لبنان.



وأصابت المسيرة القوة، ما أدى إلى مقتل النقيب، وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة.



كما أطلق حزب الله أمس طائرات مسيرة مفخخة وقذائف هاون باتجاه القوة، التي كانت عمليا تحت النيران لساعات طويلة.



ووقعت الحادثة بعد يوم واحد من إطلاق حزب الله قذائف هاون باتجاه القوة نفسها من لواء غولاني، التي كانت تعمل في القرية ذاتها في حادثة قتل فيها الرقيب نيغيف داغان، 20 عامًا، من دكل، حسب هيئة البث الإسرائيلية.









