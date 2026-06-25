الخميس 2026-06-25 09:53 ص

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
 
الخميس، 25-06-2026 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل أحد جنوده خلال "نشاط عملياتي" في جنوب لبنان في اليوم السابق.اضافة اعلان


وقال إن رقيبا في الثانية والثلاثين من العمر "سقط خلال نشاط عملياتي". وأفاد متحدث وكالة فرانس برس بأن الجندي قُتل جراء انقلاب عربته.

وتشهد الجبهة في لبنان هدوءا منذ مساء السبت أعقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني.

وأعلنت إسرائيل الثلاثاء والاربعاء استهداف أشخاص يُشتبه بانتمائهم الى حزب الله الذي ندد بانتهاك "فاضح" لوقف إطلاق النار. وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل أربعة أشخاص جراء ذلك.
 
 


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