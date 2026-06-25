الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان

وقال إن رقيبا في الثانية والثلاثين من العمر "سقط خلال نشاط عملياتي". وأفاد متحدث وكالة فرانس برس بأن الجندي قُتل جراء انقلاب عربته.
وتشهد الجبهة في لبنان هدوءا منذ مساء السبت أعقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني.
وأعلنت إسرائيل الثلاثاء والاربعاء استهداف أشخاص يُشتبه بانتمائهم الى حزب الله الذي ندد بانتهاك "فاضح" لوقف إطلاق النار. وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل أربعة أشخاص جراء ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزالين قويين
-
باكستان تنفي أنباء محاولة اغتيال قائد جيشها في سويسرا
-
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
-
وزير الخزانة الأمريكي: الوضع الاقتصادي دفع الإيرانيين للتفاوض
-
ترامب: أردوغان كاد يدخل الحرب إلى جانب إيران لولا تدخلي
-
ترامب: الشيوخ يغير موقفه ويرفض قرار وقف الحرب على إيران
-
ترامب يواجه دعوى من قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية
-
الولايات المتحدة تستعد لتقديم مساعدات إلى فنزويلا بعد الزلزال